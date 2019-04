Koperdiefstal van spoor sterk gedaald

„Dat komt door een harde aanpak om die overlast terug te dringen. Dit soort vandalisme door bendes zorgt altijd voor lange vertragingen voor reizigers. Ook dat was in 2018 stukken minder”, aldus een woordvoerder. Volgens hem liepen 545 treinen vertraging op, in 2017 waren dat er nog 1412.

„Die vertraging ontstaat wanneer wissels en seinen niet meer goed worden bediend. Ook zorgt koperdiefstal voor een kostenpost van miljoenen om de schade te herstellen. Dat kost tijd. Dan rijden er minder treinen op het getroffen traject.”

Hoogtepunt

In 2011 bereikte koperdiefstal op het spoor een hoogtepunt, meestal door Oost-Europeanen. Toen waren er ruim 500 meldingen met bijna drie miljoen euro schade. In een poging de roof een halt toe te roepen, sloegen ProRail, ministerie, metaalbranche en OM de handen ineen met de actie ’Koperslag’.

Zo zijn schroothandelaren verplicht verkopers naar een identiteitskaart te vragen. „En de pakkans is nu veel groter, omdat we gebruik maken van meer slimme infraroodcamera’s en scherper toezicht van boa’s en beveiligers met honden. Ook plaatsen we op hotspots hekken”, stelt de ProRail-zegsman.

„Naast oppakken van criminelen in nauwe samenwerking met de politie werken we aan het verminderen van de hinder voor reizigers na koperdiefstal. Die is vorig jaar in vertragingsminuten 70% afgenomen door een betere bijsturing van treinverkeersleiders en snellere inzet van incidentbestrijders en hulpdiensten.”

Levensgevaarlijke capriolen

Onervaren koperdieven spelen volgens hem met hun leven. „Ze knippen vaak op goed geluk en dat maakt hun acties levensgevaarlijk. Bij het raken van een verkeerde kabel, kun je het niet navertellen. Op de kabels staat 1.500 tot 3.000 volt.”

Omwonenden van het spoor helpen een handje mee om de daders op heterdaad te betrappen. Zij worden door ProRail opgeroepen om verdachte situaties gelijk te melden. „In rechtszaken worden bovendien vaak forse straffen geëist voor koperdiefstal met hoge risico’s”, aldus de woordvoerder.

Om stroom te geleiden wordt koper waar het kan door aluminium vervangen. „Dat is minder waard en daardoor minder aantrekkelijk. We gebruiken ook minder koper dan in het verleden. Daardoor moet men meer stelen voor dezelfde opbrengst. Het koper op het spoor is voorts bewerkt met synthetisch dna, zodat de afkomst kan worden bepaald.”