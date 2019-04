Michelle Obama: ’Nu is ons leven veel lichter’

Ⓒ Live Nation

Alsof er een rockster naar Amsterdam komt. First Lady Michelle Obama doet woensdagavond de uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam aan als onderdeel van een grote tournee langs 21 plaatsen in de VS, Canada en Europa. De Telegraaf en het Deense Alt for Damerne mochten haar voor het zover is alvast vragen stellen.