Man in de VS gooit kind (5) van derde etage

De politie heeft een 24-jarige man gearresteerd in het winkelcentrum. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens de politie is er geen relatie tussen de man en het kind of het gezin en gaat het om een ’geïsoleerd incident’.

The Mall of America, de thuishaven van 330 winkels, ligt in de stad Bloomington, iets ten zuiden van Minneapolis. Volgens de website van het winkelcentrum wordt het jaarlijks bezocht door 40 miljoen mensen uit de hele wereld. Het is een van de belangrijkste toeristische attracties van de staat.