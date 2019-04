Islamitische school daagt Amsterdam

Hij wil grotere huisvesting afdwingen voor de omstreden islamitische school, die volgend schooljaar dubbel zoveel leerlingen krijgt, zo zegt hij in Trouw. Veel wil hij er niet over kwijt, „want de AIVD luistert mee”. Maar linksom of rechtsom: de uitbreiding van het Cornelius Haga Lyceum gaat er komen, zegt Atasoy.

Bekijk ook: Inspectie doet onderzoek op Haga Lyceum

Bekijk ook: Zeker 135 nieuwe leerlingen Haga Lyceum

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman wil pas over nieuwe huisvesting praten als het bestuur opstapt en er een deugdelijk interim-bestuur zit, zei ze eerder in een reactie.