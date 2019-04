Man schiet minnaar vrouw dood in douche

Edwin Figueroa is aangeklaagd voor moord op Rafael Nunez Serrano (22). Hij schoot Serrano dood in zijn eigen flat in Houston.

De woedende Figueroa had even daarvoor een pistool gekocht, cocaïne gesnoven en bier gedronken, waarna hij naar Serrano’s woning reed en hem onder de douche neerschoot. Serrano strompelde nog gewond de woning uit naar de parkeerplaats, waar een voorbijganger de hulpdiensten waarschuwde, zo meldt ABC13.

In de ambulance verklaarde Serrano dat zijn ‘baas’ hem had neergeschoten. Hij stierf op de operatietafel.

Figueroa bekende dat hij Serrano neerschoot. De twee waren vier jaar lang vrienden geweest, maar de verhouding met de vrouw van Figueroa verpestte dat. Lokale media berichten dat de twee al eerder slaags waren geraakt vanwege de affaire. Daarbij had Serrano al klappen opgelopen.