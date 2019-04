April doet wat het wil: sneeuw in het noorden

Zoals ook het gezegde al suggereert is het niet uniek dat het sneeuwt in april. In 2016 waren de straten in Gelderland zelfs op 26 april nog wit.

Op de Wadden zijn heel de dag buien mogelijk. Het wordt een graad of 8 bij een matige noordoostenwind. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog, in Zuid-Limburg neemt de kans op een vlok natte sneeuw juist tijdelijk toe, zo meldt Weerplaza.

Vanaf morgen is het droog en later in de week stijgt de temperatuur, mogelijk tot wel 20 graden. Het Paasweekeinde lijkt er goed uit te gaan zien.