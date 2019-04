Doden door verkeersongelukken

In het Overijsselse buurtschap Vinkenbuurt ging het ernstig mis. Ⓒ GinoPress B.V.

ONSTWEDDE - Door een ongeval is vrijdagavond in het Groningse Onstwedde een automobilist van 20 jaar om het leven gekomen. Hij kwam uit de gemeente Stadskanaal. De politie gaat er vanuit dat er geen ander verkeer bij het ongeval was betrokken. Er waren veel hulpdiensten aanwezig en ook was een traumahelikopter opgeroepen. De man overleed ter plekke. De politie onderzoekt de oorzaak.