De EU lijdt aan Eurotunnelvisie

personeel Telegraaf Naam Marcel Peereboom Voller Functie columnist Afdeling TMG Landelijke Media B.V. / Verslaggeverij

De moed zakt je de laatste tijd behoorlijk in de schoenen als je het nieuws volgt over de gatenkaas die Europa heet. Al sinds 2016 wordt de Europese Unie gegijzeld door de Brexit. De Britten strooien zoveel zand in de toch al logge raderen dat deze piepend en krakend tot stilstand komen.