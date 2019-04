Ook chauffeur rampstudietrip ziek

Net onder Luxemburg ging het fout. De uitgeputte groep vertrok gisteravond al iets later dan gepland vanuit Italië, maar toen de bestemming al in zicht kwam, werd de buschauffeur plots onwel en kon er niet doorgereden worden. Omdat er geen reserve-chauffeur aanwezig was, heeft de groep van meer dan honderd studenten meer dan twee uur moeten wachten op een reservechauffeur die vanuit België moest komen. De uitgeputte studenten zijn inmiddels aan het eind van hun Latijn en willen graag naar huis.

Om het drama compleet te maken, staan de twee bussen nu stil in de buurt van Luik vanwege de verplichte rusttijden van de chauffeurs. Om dat leed iets te verzachten zou de lunch worden verzorgd door de school: het was namelijk de planning dat ze inmiddels al lang en breed in Amsterdam zouden zijn. Echter: omdat er geen geschikte lunch voorhanden was, is een omreis gemaakt naar een plek waar wel goed eten te vinden was. Een medewerker van school bevestigt de vertraging.

Het HMC College, een MBO vakschool uit Amsterdam, had een studiereis naar de Design Week in Milaan. Dertig studenten en vier begeleiders werden ziek, waardoor eerst werd gedacht aan een voedselvergiftiging. Later bleek het om het zeer besmettelijke noro-virus te gaan. Zestien mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar inmiddels zijn ze allemaal ontslagen. De meeste zijn gisteravond gewoon in de bus gestapt, maar volgens de school waren vier studenten nog iets te zwak om terug te reizen. Zij vliegen later vandaag met een begeleider van de school terug naar Nederland.

