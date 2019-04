Ernstig zieke verpleegster (27) waarschuwt: ’Maak niet dezelfde fout’

Op het moment dat de Britse Jessica Milburn de uitnodiging ontving, was ze in verwachting van haar eerste kindje. Na de geboorte van haar zoon Sam besloot ze niet in te gaan op herinneringsverzoeken om zichzelf te laten checken. „Ik ben nog nooit zo bang geweest als toen ik erachter kwam dat ik aan baarmoederhalskanker leed. Ik kon alleen nog maar denken aan dat ik mijn mooie zoon zonder mama zou achterlaten.”

„Vandaag heb ik de eerste stap gezet richting het hopelijk verslaan van de wrede ziekte”, deelt de vrouw via sociale media. „Ik ben nog nooit zo bang geweest als toen ik erachter kwam dat ik aan baarmoederhalskanker leed. Ik kon alleen nog maar denken aan dat ik mijn mooie zoon zonder mama zou achterlaten.”

Verlegenheid overwinnen

Vervolgens richt ze zichzelf tot andere vrouwen, in de hoop hen op tijd te waarschuwen. „Wist je dat baarmoederhalskanker te voorkomen is als je regelmatig een uitstrijkje laat maken. Op die manier kunnen alle abnormale cellen worden verwijderd voordat ze de kans krijgen om door de groeien tot kankercellen. Dames, we moeten onze verlegenheid overwinnen en ons eigen leven redden.”