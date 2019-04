Lucht te lijf met CO2-stofzuiger

Soms leiden simpele ideeën tot ingenieuze oplossingen. Neem het klimaat. Als de groeiende hoeveelheid broeikasgas CO2 in onze atmosfeer zo’n grote dreiging vormt, is die kooldioxide dan niet uit de lucht te happen? Met grote CO2-stofzuigers? Of enorme luchtwassers? Een idioot plan? Mis. Het gebeurt al. In IJsland is een fabriek die het doet, een Amsterdams bedrijf bestormt met hetzelfde idee de commerciële markt.