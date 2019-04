Haagse kermis ontsierd door vechtpartij

Vijf jongeren werden aangehouden na de vechtpartij op de Haagse kermis Ⓒ Foto District8

Den Haag - De Haagse Koningskermis op het Malieveld heeft een niet zo feestelijk eerste avond achter de rug. Net voor sluitingstijd kreeg de politie meldingen binnen van een flinke vechtpartij bij de kermis die deze week neerstreek op het groene veld midden in Den Haag. Een van de verontruste melders bij het noodnummer van de politie had het zelfs over een steekincident.