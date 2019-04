Twee gewonden na schietpartij in woning Enschede

Eén slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere gewonde man meldde zich op het politiebureau.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Ook de toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk.

De politie is op zoek naar twee verdachten die wegliepen. In de woning is de recherche een onderzoek gestart.