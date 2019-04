Maakt de eerste jongen die uit één van de twee bussen stapt op de treeplank een braakgeluid, meteen daarna grijnst hij breed. Ouders omhelzen hun kinderen. „Onvergetelijk schoolreisje”, zegt een jongen. Van de 110 deelnemers aan het schoolreisje, liepen er dertig in Milaan het Noro-virus op. Zestien leerlingen belandden zelfs in het ziekenhuis. Teamleider Stephan Welie, die bosjes tulpen uitreikt: „Vier komen straks terug met het vliegtuig.”

Een meisje stormt op haar hond af. Haar vader lacht: „Maak hem niet ziek.” Een moeder kijkt opgelucht hoe haar dochter haar koffertje uit het bagageruim haalt: „Die nacht dat ze naar het ziekenhuis moest, had ik het niet meer.”

Een leerlinge lacht: „Ziek ben ik niet geworden, maar ik heb me kapot gewerkt.” Wijst naar haar moeder: „Zij appte dat ik alles schoon moest maken, omdat het zo besmettelijk is. Dus ik ben alleen maar bezig geweest.”

De terugreis gister ging ook niet over rozen, want toen werd tot overmaat van ramp de buschauffeur ziek waardoor het gezelschap urenlang vertraging opliep.

Het HMC College, een MBO vakschool uit Amsterdam, had een studiereis naar de Design Week in Milaan. Dertig studenten en vier begeleiders werden ziek, waardoor eerst werd gedacht aan een voedselvergiftiging. Later bleek het om het zeer besmettelijke noro-virus te gaan. Zestien mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar inmiddels zijn ze allemaal ontslagen. De meeste zijn gisteravond gewoon in de bus gestapt, maar volgens de school waren vier studenten nog iets te zwak om terug te reizen. Zij vliegen later vandaag met een begeleider van de school terug naar Nederland.