RIVM: aantal coronadoden stijgt met 5, 8 nieuwe ziekenhuisopnames

Ⓒ ANP

Amsterdam - Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5956. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur met corona werd opgenomen in het ziekenhuis is gestegen met 8 tot 11.735.