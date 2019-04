Gele hesjes slaags met politie in Toulouse

Gele Hesjes raakten slaags met de politie in Toulouse. Ⓒ AFP

PARIJS - Tijdens de wekelijkse protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk zijn in Toulouse politie en demonstranten met elkaar in botsing gekomen. Volgens de politie zijn verschillende demonstranten opgepakt, maar aantallen kon zij niet geven. In heel Frankrijk waren volgens de krant Le Parisien zaterdagmiddag 7500 demonstranten op de been.