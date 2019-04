Voetbalfan tatoeëert QR-code op been, maar vergeet één pijnlijk detail

De tattoo op het been van de voetbalfan, maar er blijkt iets mee mis... Ⓒ Twitter

Buenos Aires - Een fan van de Argentijnse voetbalclub River Plate was zo blij met de overwinning van ‘zijn’ ploeg tegen aartsrivaal Boca Juniors, dat hij pardoes een QR-code op zijn been liet tatoeëren. De code linkte naar een voor hem glorieus videofragment waarop de goals tegen Boca Juniors te zien waren. Linkte, want de enthousiaste fan zag één ding over het hoofd.