Naakte vrouwen op de vlucht voor politie: wilde achtervolging agenten

Agenten benaderden de drie poedelnaakte vrouwen op een parking langs een snelweg. De vrouwen deden hun kleren aan en verklaarden dat ze zich aan de lucht lieten drogen omdat ze zich net gewassen hadden. Volgens andere lokale media zeiden de vrouwen dat ze zich ingewreven hadden met bodylotion.

Vervolgens zijn ze in hun wagen gevlucht, meldt The Daily Wire. Pas na een wilde achtervolging, 30 kilometer verderop, wisten agenten de inmiddels aangeklede vrouwen in te rekenen. Ze waren daarbij genoodzaakt de banden van de wagen lek te steken en de auto van de vrouwen meerdere keren te rammen voor die tot stilstand kwam. Ze weigerden daarna uit de auto te komen.

Stroomstootwapen

Ook de arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. Eerst dreigde een agent te worden overreden door de opstandige wegmisbruikers. De vrouwen moesten alle drie tegen de grond gewerkt worden met een stroomstootwapen. In de wagen werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden.

De vrouwen zijn achter slot en grendel gezet en zullen zich moeten verantwoorden voor het onder meer verwonden van een agent, verzet bij een arrestatie, een vluchtmisdrijf en openbare zedenschennis.