Duo sloopt luxe hotelkamer Tiel: 4.000 euro schade

Het Van der Valk Hotel in Tiel wil de duizenden euro’s schade op het duo verhalen. Ⓒ Instagram

TIEL - Een 30-jarige man en een 24-jarige vrouw hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een luxe hotelkamer van het Van der Valk in Tiel compleet gesloopt. Ze gingen er na het uitchecken in een auto vandoor.