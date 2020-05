Straffen tot 15 jaar geëist cel voor moord op Wil Vogelaar in Den Hoorn

De zwaarste eis van 15 jaar en tbs met dwangverpleging was voor Vincent de B., ,,voor het op grove wijze afmaken van Vogelaar”.

Volgens de officier van justitie trapte De B. met geweld 2 messen in de rug van Vogelaar, nadat de man al ernstig was mishandeld. Het bleef tijdens de rechtszaak in Den Haag onduidelijk wat de reden van al het geweld was. De verdachten Vincent de B., Daniëlle van H. en Gijsbert S. spraken elkaar tegen, en wezen met de beschuldigende vinger naar elkaar.

,,De dood van Wil Vogelaar was volstrekt zinloos”, aldus de officier. Volgens haar zijn de verdachten alle drie schuldig aan diefstal met geweld en het medeplegen van moord.

De 2 mannen maakten zich daarnaast schuldig aan vrijheidsberoving van het slachtoffer, dat aan handen en voeten werd vastgebonden en zwaargewond aan zijn lot werd overgelaten. Daniëlle van H. was daar niet bij betrokken, maar haar rol was volgens de officier wel van essentieel belang. Zij bracht Vincent de B. en Gijsbert S. met haar auto naar het huis van Vogelaar, en had de sleutels van het huis van het slachtoffer.

Vogelaar werd op 22 januari 2018 dood gevonden op de grond in de kamer van zijn huis in Den Hoorn. Badend in het bloed, omringd door glas van een vergruizelde salontafel, gruwelijk toegetakeld en met 2 messen in zijn rug. Het slachtoffer had 6 gebroken ribben, dichtgeslagen ogen, overal blauwe plekken, heel veel zwaar inwendig letsel en een cocktail aan verdovende middelen in zijn bloed.