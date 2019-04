Veel buitenlandse toeristen bij bloemencorso

Langs de route stonden wel wat minder belangstellenden dan vorig jaar. Dat was volgens de organisatie vooral te wijten aan de koude wind en enkele regen- en hagelbuien.

Vrijdagavond gaf oud-voetbalinternational Dirk Kuijt in Noordwijkerhout het startsein. Thema van het evenement was dit jaar Changing World. Zaterdag reden de praalwagens onder muzikale begeleiding door onder meer Voorhout, Sassenheim, Lisse, Bennebroek en Heemstede. Rond 22.00 uur arriveerden de praalwagens op het eindpunt in Haarlem.

De bloemenwagens staan zondag op de Nassaulaan en de Gedempte Oude Gracht in Haarlem, waar ze tot 16.00 uur nog te bewonderen zijn.

