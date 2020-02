Hybride terug van even weggeweest

Johan Willemsen leunt op zijn plug-in hybride Mitsubishi Outlander. Naast hem staat een zelfde model auto – van de buurman, die hem op aanraden van Willemsen kocht. ,,Hij is goedkoper en stiller. Ik zou geen andere auto willen.’’ Ⓒ Aldo Allessie

De plug-in hybride was jarenlang ten dode opgeschreven, maar is nu terug van weggeweest. De verkoop van dit soort auto’s is in januari van dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2019. Waarom maakt de plug-in hybride een comeback en is hij echt zo schoon als hij zich voordoet?