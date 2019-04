Succesvolle test met ’s werelds grootste vliegtuig

Het koolstof-composietvliegtuig, gebouwd door Stratolaunch Systems Corp en met de naam Roc, wordt aangedreven door zes motoren op een dubbele romp. „Een fantastische eerste vlucht”, reageerde CEO Jean Floyd van Stratolaunch in een verklaring op de website van het bedrijf.

Bij de testvlucht, die ruim twee uur duurde, haalde het vliegtuig een snelheid van ruim 300 kilometer per uur en bereikte het een hoogte van iets meer dan 5 kilometer. Het toestel is ontwikkeld om raketten in de ruimte te brengen. Het bedrijf verwacht op zijn vroegst in 2020 de eerste raket vanaf Roc te kunnen lanceren.