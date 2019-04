Doden en vermisten na instorten gebouwen Rio

De ramp met de vier etages tellende gebouwen gebeurde ten gevolge van noodweer in het district Muzema, een gebied dat zwaar getroffen is door zware regenval en plotselinge overstromingen. De meeste gebouwen in deze regio zijn illegaal gebouwd.

De Braziliaanse brandweer blijft zoeken naar overlevenden, omdat volgens een woordvoerder in de puinhopen ’mogelijk luchtzakken zijn gevormd, waardoor mensen kunnen ademen’. Bewoners van omliggende gebouwen zijn direct geëvacueerd.

Het noodweer dat delen van Rio al dagen teistert, heeft afgelopen week al tien levens geëist.