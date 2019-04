Nachtclub vanuit Porsche beschoten: dode en gewonden

Tijdens de uitgaansavond werd de ingang van nachtclub Love Machine rond half vier ’s nachts lokale tijd onder vuur genomen vanuit een langsrijdende Porsche, die later uitgebrand werd teruggevonden. Drie bewakers en een man die in de rij stond om de nachtclub binnen te gaan, raakten zwaargewond.

Een van de bewakers overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, aldus de politie. Van de gewonden verkeert er nog een in kritieke toestand.

De politie doet onderzoek naar een link tussen de schietpartij een een beruchte motorbende. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad zou gaan.