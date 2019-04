Professor vertelt over foto zwart gat

Een foto van het zwarte gat dat 55 miljoen lichtjaar van de aarde is verwijderd. Ⓒ REUTERS

NIJMEGEN - Wie wil weten hoe een internationale groep hoogleraren erin is geslaagd om een foto te maken van een zwart gat dat 55 miljoen lichtjaar van de aarde is verwijderd, kan zondagmiddag in Museum Het Valkhof in Nijmegen terecht. Daar geeft hoogleraar astrodeeltjesfysica Heino Falcke van de Radboud Universiteit in die stad een lezing over zijn droom die waarheid werd.