Veel Belgische brandweermannen te dik

De dienst bekeek de medische gegevens van 3702 brandweermannen en 181 brandweervrouwen en berekende aan de hand van de zogeheten body mass index (BMI) of sprake was van overgewicht. Van de brandweerlieden had 64 procent een BMI tussen de 25 en 30 wat als overgewicht wordt beschouwd. Bij 19 procent lag dat boven de 30, de grens voor obesitas.

„Dat is veel”, constateert professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis. „Een goede fysieke conditie en een gezond gewicht zijn belangrijk voor wie in een brand in een appartement iemand langs de trappen naar beneden moet dragen.”