Exotische vogel doodt baasje (75)

Marvin Hajos was in zijn tuin in noorden van Florida bezig met een rondje langs zijn vogels toen hij volgens de lokale politie ten val kwam en werd aangevallen door een casuaris: een grote, vleugeloze en emoe-achtige vogel. De vrouw van de man zegt in lokale media dat vogels altijd de grote liefde van haar partner waren.

De exotische casuaris komt van oorsprong voor in delen van Australië en Papua Nieuw Guinea. In dierentuinen wordt het dier vaak omschreven als één van de gevaarlijkste vogelsoorten. Dat komt met name door hun lange dodelijke klauwen die wel tien centimeter lang kunnen worden. Met één felle beweging kunnen ze daarmee hun vijanden uitschakelen. Wat er met het dier gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Recentelijk zorgde het dier voor gevaarlijke situaties in Australië toen de beesten na een cycloon bewoond gebied binnentrokken. De vogels zochten er naar voedsel.