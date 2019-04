’Sinds Kleuters tegen Kwalen is het leven leuker’

Sinds meneer Berendsen op televisie verscheen, stromen de kaarten binnen. „Het is een teken dat ik het goed gedaan heb, zeker?” Ⓒ Saskia te Stroet

Hilversum - Aan de muur hangen tekeningen afkomstig van zijn nieuwe vriendinnen, zoals de tweeling Hanne en Lynn. En op de tafel in zijn appartement in het zorghotel ligt de post, hart-onder-de-riemkaarten en brieven, van afgelopen week uitgespreid. Meneer Berendsen (82) is de onbetwiste ster van het Max-programma Kleuters tegen Kwalen.