Topman Chinees videogame-bedrijf sterft ’na vergiftiging’

Als verdachte is een collega gearresteerd, zo meldt het Chinese mediaconcern Caixin Global.

Yoozoo, dat vooral onlinecomputerspellen ontwikkelt, bevestigde dat baas Lin Qi in een ziekenhuis was gestorven. Hij was daar donderdag opgenomen.

Yoozoo is onder meer bekend van League of Angels en lanceerde vorig jaar Game of Thrones: Winter Is Coming.