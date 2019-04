Drie doden op ’gevaarlijkste luchthaven ter wereld’

Tijdens het opstijgen op de zeer korte startbaan (460 meter, 12% hellingspercentage) raakte een toestel van Summit Air in een slip en botste op twee helikopters. Een co-piloot en twee personen op de grond kwamen om het leven. De oorzaak van de crash wordt onderzocht.

De luchthaven op een hoogte van 2800 meter staat bekend als één van de gevaarlijkste en meest extreme ter wereld. Aan het einde van de startbaan is een ravijn van 700 meter diep. Aan het eind van de landingsbaan bevindt zich een helling.

Lees verder onder de foto

Lukla Airport beschikt over één baan, die gebruikt voor start en landing. Ⓒ Hollandse Hoogte

Lukla Airport is populair bij bergbeklimmers en wordt jaarlijks door duizenden toeristen gebruikt. Vooral in april, bij de start van het klimseizoen, is het druk.

Omdat grote delen van de Himalaya slecht bereikbaar zijn via de weg, is de luchtvaart de afgelopen jaren fors gegroeid. Nepal heeft echter een slechte reputatie als het op veiligheid en onderhoud van de toestellen aankomt.

Het laatste dodelijke ongeval op de luchthaven speelde zich af in mei 2017, toen er één slachtoffer viel. In februari kwamen elders in de regio nog zeven mensen om bij een helikoptercrash.