Drie kinderen komen om in noodweer VS

In Angelina County in het oosten van de staat Texas stierven twee kinderen toen de auto waarin zij met hun ouders zaten werd getroffen door een boom die werd omgeblazen. De kinderen van 3 en 8 bezweken ter plekke aan hun verwondingen. In West Monroe in buurstaat Louisiana verdronk een jongen van 13 door een overstroming.

In Texas raakten tientallen mensen gewond door tornado’s. In Franklin meldden de hulpdiensten 30 tot 40 mensen die moesten worden behandeld waarvan er 5 in kritieke toestand verkeerden. De meeste gewonden vielen bij een bijeenkomst bij de archeologische plaats Caddo Mounds waar een tornado zware schade aanrichtte.