Verongelukte fietser is 56-jarige Tilburger

Door de hulpdiensten is de fietser nog ter plaatse gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Ⓒ GinoPress

TILBURG - De fietser die zaterdagavond in Tilburg is overleden na een aanrijding met een bromfietser, is een 56-jarige man uit de Brabantse stad. De bromfietser, die is aangehouden, blijkt een 24-jarige plaatsgenoot, aldus de politie.