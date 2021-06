Verdachte Kapelle nam actief deel aan executie Syrische militair: zes keer geschoten

De man staat sinds dinsdag terecht voor de Haagse rechtbank in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

Al K. kwam in 2016 in beeld in een Duits strafrechtelijk onderzoek. In 2013 vluchtte hij via Turkije en Griekenland naar Nederland, waar hij asiel aanvroeg. Later kon hij zijn gezin laten overkomen. Hij heeft ruim twintig jaar in het Syrische leger gediend, maar deserteerde kort nadat in 2011 de opstand tegen al-Assad begon.

Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt Al K. behalve van betrokkenheid bij de executie ook van deelname aan een terroristische organisatie. De executie kwalificeert het OM als een oorlogsmisdrijf.

De rechters bekeken donderdag in de zittingszaal twee gruwelijke video’s van de executie. Op een daarvan is te zien hoe de ernstig gewonde, half ontklede, geboeide en versufte militair in een jeep naar de oever van de Eufraat wordt gereden, in de regio Deir es-Zor. Volgens het OM leidde Al K. daar een aan terreurorganisatie Jabhat al-Nusra gelieerde brigade. Op de video lijkt de met een revolver gewapende Al K. de leiding te hebben over de executie. Het negen minuten durende filmpje is grondig geanalyseerd door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut.

Zes keer geschoten

Zij concluderen dat Al K. vermoedelijk zes keer op het slachtoffer heeft geschoten, waarvan in elk geval één keer raak. De overige twintig kogels zijn afgevuurd met een kalasjnikov, door een vermoedelijke handlanger van Al K.

De verdachte verklaarde aanvankelijk dat hij in het geheel niet had geschoten. Donderdag herhaalde hij de lezing dat hij opzettelijk mis heeft geschoten en dat hij onder druk van anderen zou hebben gehandeld. Al K. zou de militair hebben willen ruilen voor een door het Syrische leger gevangen genomen broer.

Volgens het OM lijkt het waarschijnlijk dat Al K. met de executie wraak heeft willen nemen op een militair, waarbij heeft meegespeeld dat het slachtoffer een alawiet was. Alawieten vormen een geloofsgemeenschap met wortels in de sjiitische islam. President al-Assad, die Al K. zegt te haten, behoort tot deze minderheid.

Op 2 juli komt het OM met de strafeis tegen Al K.