Na misgeboorte ook ’huilende’ merrie overleden

Het verdriet bij paardenfokkerij Van der Sanden in het Brabantse Sprundel is groot. Zo meldt het AD.

Eerder deze week verloor de merrie haar baby. Het veulen lag in een verkeerde houding en bleef daardoor vastzitten. Uiteindelijk moest er een shovel aan te pas komen om het beestje uit de baarmoeder te krijgen. Wonder boven wonder mankeerde de merrie uiteindelijk niets. Wel was ze compleet in shock.

Traan

„Ze stond vlakbij haar overleden baby en je kon goed zien dat het verlies haar veel pijn deed”, vertelde paardentrainster Moniek Valk (33) aan de krant. „Toen ik wat dichterbij kwam, zag ik zelfs een traan uit haar oog rollen. Toen ik dat zag, brak mijn hart in duizend stukjes. Aan de andere kant vond ik het ook heel mooi en bijzonder. Zoiets had ik echt nog nooit eerder gezien.”