’Babygeluid’ uit ondergrondse afvalcontainer blijkt seksspeeltje

Toen politie-, brandweer- en een ambulancemedewerkers zich rond de container hadden verzameld, konden ze al snel opgelucht ademhalen. Een van de uitgerukte agenten haalde uit de container een nog werkend seksspeeltje tevoorschijn, waarvan het geluid kennelijk op dat van een krijsende baby leek. Het voorwerp werd door de politie meegenomen.

In oktober 2021 werden nog babygeluiden gehoord uit een ondergrondse container in Zoetermeer. Ook toen bleek het loos alarm. De politie vond in een vuilniszak van afstand bedienbare speakers waaruit babygeluiden kwamen. De politie liet destijds weten niet gecharmeerd te zijn van de ’grap’. Toch gaat het bij dergelijke meldingen lang niet altijd om loos alarm: in februari 2021 en in oktober 2014 werden in Amsterdam levende baby’s gevonden in ondergrondse containers.