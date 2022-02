Kamerleden willen EU-luchtruim op slot voor Russen

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans zegt dat er zo spoedig mogelijk een Europees vliegverbod moet worden opgelegd voor Russische maatschappijen. „Het gaat dan ook om een verbod om hier te landen”, aldus Brekelmans. Hij wijst erop dat andere landen (zoals het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Polen en Bulgarije) daar al toe zijn overgegaan. „Het liefst doe je dit als heel Europa, dan heeft het de meeste impact. Als je ook overstapluchthavens, zoals Istanbul, mee kunt krijgen heeft dat een nog grotere invloed.”

D66-Kamerlid Raoul Boucke pleit hier desgevraagd ook voor. „Het liefst doen we dat nu zo snel mogelijk in Europees verband. Maar je hebt soms ook landen nodig die leiden. Nederland zou op dit vlak het voortouw moeten nemen. We moeten alles doen om de Russische agressor af te schrikken”, aldus Boucke. Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder steunt het voorstel tot sluiten van het luchtruim voor Russische vliegtuigen. „Deze maatregelen dienen in Europees verband te worden getroffen. Alleen als we zij aan zij staan, kunnen we het verschil maken voor de mensen in Oekraïne.”

’Maximale isolatie’

CU-Kamerlid Don Ceder wil nog een stap verder gaan. „Je moet Rusland zoveel mogelijk isoleren, dus ook qua mobiliteit en niet alleen financieel. Een Europees vlieg- en landingsverbod hoort daar zeer zeker bij. Wij zitten op de lijn dat -nu Rusland heeft besloten zich te onttrekken van de internationale rechtsorde- alleen maximale isolatie het juiste antwoord is. De Nederlandse ambassadeur terugbrengen zou wat ons betreft ook op tafel moeten liggen.”

Oppositiepartij PvdA vindt de huidige sancties bij lange na niet genoeg. PvdA-Kamerlid Kati Piri steunt het plan om een Europees vliegverbod voor de Russische vliegvloot in te stellen. Ze wil ook een „hardere aanpak van Russische oligarchen en bedrijven als Gazprom op de Zuidas. Niet langer mogen wij een veilige haven bieden aan corrupt geld uit Rusland”, meldt ze.

Piri pleit ook voor het stoppen met samenwerken met Rusland in internationale organisaties als Interpol en veel strengere sanctiepakketten aan het Wit-Rusland van Loekasjenko. Vanuit dat land zijn veel troepen Oekraïne binnengevallen. „Sancties die nu aan Rusland worden opgelegd moeten daarom ook voor Belarus gaan gelden. De handlanger van Poetin moet door EU-landen totaal geïsoleerd worden.”