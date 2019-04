Gamers laten zich massaal prikken

In Ahoy werd dit weekend gestreden om de Europese titel in het spel League of Legends. Bloedbank Sanquin en Riot Games grepen die mogelijkheid aan om bloeddonoren te werven onder de duizenden gamers die afkwamen op het spektakel in de Rotterdamse hal.

In een grote trailer konden game-fans via een vingerprik hun bloedtype laten testen. Tweemaal vier uur lang werden aan de lopende band mensen geprikt. Doel was om een wereldrecord neer te zetten, maar ook om meer donoren te werven. Of ook dat is gelukt, moet later blijken.

Ⓒ De Telegraaf

Verjonging

De actie is een vervolg op een campagne van afgelopen najaar. Om het donorbestand te verjongen en wat meer mannen te werven, gingen Sanquin en de game-producent een samenwerking aan in de digitale wereld. Dat leverde duizenden nieuwe bloeddonoren op.

Komende zomer wil Sanquin de recordpoging een aantal keer herhalen op bijvoorbeeld festivals en evenementen, om het zo steeds scherper te stellen.