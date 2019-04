Sinds zaterdagmiddag 13 april doet de politie onderzoek naar een mogelijke woninginbraak aan de Groningerweg in Groningen Ⓒ Martin Nuver

GRONINGEN - Een vermoedelijke inbraak met grote gevolgen is zondag het gesprek van de dag aan de Groningerweg in de gemeente Groningen. Een 78-jarige vrouw raakte ernstig gewond. Er leven vragen bij geschrokken omwonenden. „Dit is heel triest”, zeggen meerdere buren los van elkaar. De mensen kennen elkaar hier. „Een oudere weduwe zo belagen…wat doe je dan?”