Algerijnse rechters willen boycot verkiezing

Tientallen juristen verzamelden zich voor het ministerie van Justitie om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Algerije. Een Algerijnse rechtersvereniging, die beweert te spreken voor ongeveer duizend rechters, benadrukte dat ze de presidentsverkiezingen begin juli zullen boycotten en er geen toezicht op zullen houden.

Met deze stap willen de rechters de lopende massale protesten in het land ondersteunen, zeiden ze in een verklaring. Ook op zondag gingen duizenden mensen, vooral studenten, de straat weer op. Vrijdag waren er rellen geweest in de hoofdstad Algiers. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas tegen de demonstranten.

De protesten zijn gericht tegen interim-president Abdelkader Bensalah, die aantrad na het terugtreden van president Abdelaziz Bouteflika. Halverwege vorige week had hij verklaard dat de Algerijnen op 4 juli een nieuwe president zullen kiezen. Velen zien echter in Bensalah een oude metgezel van de afgetreden president.