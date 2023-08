Vermiste man uit Hoogkarspel terecht

De man vertrok vrijdagochtend met zijn zwarte vrachtwagen met witte oplegger vanuit Hoogkarspel. Sinds 10 uur heeft de familie toen geen contact meer gekregen hem. Vanaf 18 uur ging ook zijn telefoon niet meer over en heeft de familie de politie ingeschakeld.

Een dag later werd de man aangetroffen. De politie gaat met hem in gesprek.

Tekst gaat door onder de foto.

De truck van de vermiste man. Ⓒ glocalmedia

De politie bevestigde dat ze een zoektocht was gestart naar de man. Daarbij hebben ze zaterdag zijn vrachtwagen en telefoon gevonden aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk, vlakbij bedrijf De Toekomst. Volgens de directeur heeft het bedrijf niets te maken met de vindplek. De man huurde iets verderop op het terrein waar ook De Toekomst is gevestigd, een loods.

Douane en politie stonden daar in de ochtend met kogelwerende vesten, maar troffen de man daar niet aan. Een politiewoordvoerder noemde dat „zeer ongebruikelijk en zorgwekkend.”

Aan het einde van de middag kwamen er meer personen van de FIOD en de douane bij de vindplaats van de truck, waar ook de recherche aanwezig was. De vrachtwagen werd in beslag genomen voor nader onderzoek. Een bergingsbedrijf zorgde voor een sleepwagen.

Waar de man uiteindelijk is aangetroffen is nog onduidelijk.