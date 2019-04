Al drie ton ingezameld voor van balkon gegooid jongetje

De GoFundMe-pagina voor het slachtoffertje haalde binnen een dag het doelbedrag van een kwart miljoen dollar. Het bedrag loopt nog steeds op.

De 5-jarige Landen Hoffman uit Woodbury werd vrijdag in de ochtend in de enorme Mall of America in Bloomington, even ten zuiden van de stad Minneapolis, opgetild en van een balkon op de derde verdieping naar beneden gegooid op de tegelvloer. Het kind vecht in een ziekenhuis nog altijd voor zijn leven, maar zou inmiddels stabiel zijn.

Emmanuel Aranda Ⓒ Politie Bloomington

De verdachte is de 24-jarige Emmanuel Deshawn Aranda uit Minneapolis-St. Paul. Er is geen relatie bekend tussen Aranda en het slachtoffer. Wat hem tot de vreselijke daad dreef, is nog onbekend.

Aranda is wel een bekende van de politie, meldt de Daily Mail. Hij werd in 2015 al eens opgepakt voor mishandeling en vernieling. Hem wordt nu poging tot moord ten laste gelegd.