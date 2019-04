’Die geur’ wint Annie M.G. Schmidtprijs

Naast Beuving stonden ook vertolker Patrick Nederkoorn en componist Tom Dicke op het podium van het Amsterdamse Theater Bellevue voor de uitreiking van de buste van de naamgeefster en een geldbedrag van 3500 euro. Zij brengen het nummer tenslotte ook ten gehore in hun gezamenlijke cabaretprogramma Leuker kunnen we het niet maken.

122 inzendingen

De jury van de Annie M.G. Schmidtprijs had dit jaar de keuze uit maar liefst 122 inzendingen. Volgens voorzitter en kleinkunstkenner Jacques Klöters was de jury op zoek naar een lied waarin ’de prachtige tekst perfect gedragen wordt door de muziek en welk geheel tot grote hoogten opgestuwd wordt door de voordracht. Dàt kenmerk van een subliem lied is toegekend aan een lied waarin de schitterende tekst de eigen tijd onder woorden brengt, waar de muziek de inhoud optilt en de vertolking het lied vleugels geeft.’

Men koos daarmee meteen ook voor het meest geëngageerde nummer onder de zes genomineerden die uiteindelijk uit de voorselectie overbleven. Beuving schreef het naar aanleiding van een ontmoeting met een schuldhulpverlener met wie hij sprak over armoede. De cabaretier weet altijd al met een paar pennenstreken hele werelden op te roepen, maar in dit schrijnende nummer legt hij met chirurgische precisie een stinkende wond in de samenleving bloot:

’Dit land! waar zelfs de berm nog wordt gemaaid/ En elke steen wordt recht gelegd/ Waar zelfs de kleinste sloot gedregd/ Wordt, een rotonde ingezaaid/ Heeft achterstallig onderhoud/ Bij juist degenen die benauwd zijn en verdrukt/ Omdat er iets niet was gelukt/ Omdat hun toeslag werd geweigerd/ Door fout in het systeem...’

Eerdere laureaten

Het is voor Beuving dus, na de bekroning van het door hem geschreven Vinkeveen, de tweede keer dat hij de Annie M.G. Schmidtprijs weet binnen te slepen. En bij de laatste genomineerden bevonden zich meer eerdere laureaten. Ook Yentl en De Boer, die in 2014 met de buste naar huis gingen voor hun lied Ik heb een man gekend, dongen weer mee met Stop de tijd en Kiki Schippers, die de prijs in 2016 nog samen met Rolf Verbaant won voor Er spoelen mensen aan, maakte nu met Alles komt goed alweer voor de derde keer kans.

De concurrentie was sterk dit jaar, met zeer diverse liedjes. Claudia de Breij gaf met Wilhelmus al rappend een lesje vaderlandse geschiedenis, terwijl Alex Klaasen een bevlogen zangles ten beste gaf in Waarom mensen zingen. Mylou Frencken had daarnaast met Geduld een ontroerend, verhalend nummer in handen over een oude vrouw die met de nodige spijt terugkijkt op haar leven.

luister hier naar het winnende lied.