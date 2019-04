Nederlandse rally-truck betrokken bij dodelijk ongeval

De wagen van Verkooyen was onderweg naar de start van de eerste etappe van de rally Morocco Desert Challenga bij Plage Blanche, zo’n 250 kilometer ten zuiden van de havenstad Agadir. Bij Tiznit raakte de chauffeur van de truck de macht over het stuur kwijt en botste op een lokale tegenligger. Een inzittende van die wagen bezweek later aan zijn verwondingen, zo schrijft Transport Online.

Het team van Verkooyen is zwaar aangeslagen, maar niet gewond.

Aan de rally doen meerdere Nederlandse teams mee.