Honingbij verslaat aardhommel

In totaal werden er tot zondagavond ruim 19.000 bijen geteld, wat er vorig jaar 30.000 waren. Het verschil met de Nationale Bijentelling van vorig jaar is zo groot omdat het toen met 20 graden een stuk warmer was dan nu, zo laat de organisatie weten. Op de eerste teldag zaterdag lieten soorten die niet goed tegen de kou kunnen het namelijk afweten.

Maar, stelt Nederland Zoemt, de stevig behaarde hommel liet zich juist wel goed zien. Uiteindelijk voerde de honingbij de top 3 van meest geziene bijen aan, gevolgd door de aardhommel en de rosse metselbij.

Telling verlengd

De organisatie, die wil weten hoeveel bijen en soorten er in ons land zijn om ze beter te kunnen beschermen, heeft de telling verlengd tot en met 19 april. De bedoeling is om zo’n vijf jaar achter elkaar te tellen, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten.

Twee derde van de getelde bijen zijn wilde bijen, maar de gehouden honingbij is het meest geteld. Op 3 staat de rosse metselbij. ,,Deze bij voelt zich thuis in de stedelijke omgeving en profiteert van de vele bijenhotels, die overal in tuinen en bij huizen te vinden zijn. Dit geldt overigens ook voor nummer 5, de gehoornde metselbij’, aldus hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Koos Biesmeijer.

Dorien Ackerman van Nederland Zoemt, de organisatie die zich inzet voor de bij, laat weten blij te zijn dat er toch zoveel mensen op zoek zijn gegaan naar de zonnige momenten om te gaan tellen. ,,Jong en oud is de tuin ingedoken en is meer te weten gekomen over bijen, hommels en zweefvliegen. Het laat zien hoe betrokken mensen zijn bij het welzijn van de bij en de natuur. Iedere teller levert een bijdrage aan noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek naar de bijenstand in ons land.”

Met de warme dagen op komst verwacht de organisatie nog een flinke toename in de aantallen.

