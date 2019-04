Sociaaldemocraten aan kop in Finland

De Centrumpartij van de vertrekkende premier Juha Sipilä komt op de derde plaats met 15,4 procent. De uiterst rechtse nationalistische Ware Finse Partij staat op de vierde plaats met 15,1 procent van de stemmen.

De bijna 36 procent van de getelde stemmen kwamen van Finnen die al vooruit mochten stemmen in een periode van zeven dagen die op dinsdag eindigde. De resultaten van deze stemmen geven vaak een vertekend beeld door verschillen in kiezersgedrag in de verschillende regio’s.

Het resultaat van de Finse rechtse populisten is ook interessant vanwege de Europese verkiezingen op 26 mei: de Ware Finnen behoren naast de Duitse AfD en de Italiaanse Lega tot de partijen die een nieuwe alliantie van rechtse populisten in het Europees Parlement willen vormen.