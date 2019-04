Sociaaldemocraten winnen in Finland

„Voor het eerst sinds 1999 zijn wij de grootste partij in Finland, de SDP is de partij van de komende premier”, zei partijleider Antti Rinne. Zijn partij zou veertig zetels krijgen en de Finse Partij 39 zetels in het tweehonderd zetels tellende parlement.

Grote verliezer is de Centrumpartij van de vertrekkende premier Juha Sipilä. Hij weet de nederlaag aan de „moeilijke economische beslissingen” die zijn regering moest nemen om de economie weer op orde te krijgen.

Het resultaat van de Finse rechtse populisten is ook interessant vanwege de Europese verkiezingen op 26 mei: de Ware Finnen behoren naast de Duitse AfD en de Italiaanse Lega tot de partijen die een nieuwe alliantie van rechtse populisten in het Europees Parlement willen vormen.