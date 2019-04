Gewonde bij schietpartij in Sittard

De persoon is met verwondingen in het gezicht naar het ziekenhuis Maastricht UMC gebracht. De oorzaak van het conflict ligt vermoedelijk in de relationele sfeer, meldt de politie.

De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Ook is nog niet bekend hoe het met deze persoon gaat.

In de woning van een verdachte is een vuurwapen aangetroffen waarmee vermoedelijk geschoten is. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. De straat Aan het Broek, waar het schietincident plaatsvond, is gedeeltelijk afgezet. De politie kreeg rond 19.15 uur meldingen binnen van de schietpartij.