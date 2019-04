’Big Brother in de lucht’

Ook Singapore Airlines heeft de cameraatjes, maar zegt er niets mee te doen.’ Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De rel rond ’verborgen’ camera’s en microfoons in rugleuningen van vliegtuigstoelen heeft nu ook de Europese politiek bereikt, omdat de privacy in het geding zou zijn. Er zijn klachten over meerdere maatschappijen, waaronder United, Delta, Singapore Airlines en Emirates.