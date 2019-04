Eindelijk in beeld: wasbeerhond in het wild

In het Visvijverbos ten noorden van de Flevolandse hoofdstad Lelystad is er afgelopen week eentje met een wildcamera vastgelegd van Landschapsbeheer Flevoland, zo meldt Omroep Flevoland.

Wasbeerhonden komen normaal niet voor in de Nederlandse natuur. De hondachtige komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar werd in Rusland in fokprogramma’s gehouden. Waarschijnlijk zijn de eerste exemplaren in Europa terechtgekomen nadat ze uit Russische fokboerderijen zijn ontsnapt. Ook zijn er in de jaren ’50 dieren in West-Rusland uitgezet om te dienen als jachtdier.

Waarnemingen van wasbeerhonden in Nederland waren er al eerder, maar op de foto zetten lukte nog niet eerder. Mogelijk leven er tientallen in Nederland, maar wellicht zijn het slechts enkele verdwaalde dieren. Wel zijn er inmiddels duizenden in Duitsland.

Wasbeerhonden zijn voor mensen niet gevaarlijk. Ze eten vooral vis, knaagdieren, plantjes, kikkers en vogeltjes. Desondanks worden ze schadelijk geacht en mogen ze worden weggevangen.